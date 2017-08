Marquinhos Trad (PSD) pede em vídeo reabertura dos portões da Santa Casa

Em redes sociais o prefeito Marquinhos Trad (PSD) na data de hoje (5) fez uma apelo a direção da Santa Casa. Pois a entidade devido à superlotação parou com os atendimentos.

No vídeo o prefeito lamenta a atitude da Santa Casa quanto aos fechamentos dos portões, pois prejudicará não só os pacientes da Capital mas também os do interior. E afirmou que o município não tem dívidas com a Santa Casa. E ressaltou que os débitos deixados pela gestão passada fora quitados.

Marquinhos Trad (PSD) menciona ainda a crise econômica que a cidade atravessa e pede a colaboração do hospital, para não cause prejuízos e danos à população. E completou afirmando que “É hora de se unir para superar essa crise e não há nada mais triste do que buscar socorro para irmão nosso alguém que a gente ama e encontrar as portas fechadas”.

E concluiu o prefeito Marquinhos Trad (PSD) ressaltando que “Essa crise se deus quiser vai ser passageira, mas o sofrimento será eterno para quem perder um ente querido porque os portões estão fechados”.

