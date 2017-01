Marquinhos Trad (PSD) questiona o sumiço de R$ 60 milhões para sanar salários atrasados

O acordo sobre a elaboração de um plano de substituição dos serviços da Omep (Organização Mundial para Educação Pré-Escolar do Estado de Mato Grosso do Sul) e Seleta (Sociedade Caritativa e Humanitária). Marquinhos Trad (PSD), prefeito de Campo Grande destacou que a Câmara Municipal aprovou uma suplementação de R$ 60 milhões no final do ano passado, mas os terceirizados continua sem receber o salário atrasado.

O questionamento do Chefe do Executivo é que o ex-prefeito Alcides Bernal (PP) que teria feito suplementação, que foi aprovada com o objetivo de quitar os débitos atrasados. Questionou Trad “Aonde foram parar esses R$ 60 milhões?”.

Entretanto garantiu o prefeito que a sua equipe fará um levantamento sobre a situação para compreender o que foi feito com o dinheiro. Os contratados pela Omep e Seleta realizaram diversos protestos na Capital, solicitando o pagamento, já que muitos estão enfrentando dificuldades financeiras, pois trabalharam e não receberam pelo serviço prestado.

