Marquinhos Trad (PSD) sugere renúncia do presidente da Santa Casa

Após o vídeo do prefeito Marquinhos Trad (PSD) em redes sociais pedindo a abertura dos portões da Santa Casa. E depois fazendo duras críticas a diretoria da entidade do hospital.

Desda vez o prefeito Marquinhos Trad (PSD) refaz críticas a Santa Casa sugerindo que a diretoria da entidade renuncie. Pois ontem o prefeito reafirmou que os repasses a Santa Casa estão em dia, e que o diretor-presidente da Santa Casa responsável pela administração do hospital o Sr. Esacheu Cipriano Nascimento, deve pedir desligamento das funções. “Se eles não dão conta, deixem para outros administrar. Ninguém pediu para ele (Esacheu Cipriano Nascimento) ser gestor da Santa Casa, foi ele que se candidatou; então, que saia”.

Diante da situação que a Santa Casa se encontra, o prefeito cogitou uma intervenção administrativa na entidade. “Eles estão mostrando o caminho da ineficiência da gestão deles. Todos nós passamos por dificuldades. As que eles possam ter não poderiam ser respondidas com fechamento do pronto-socorro, ainda mais com colocação de cadeados, com proibição da entrada das autoridades e, principalmente, da imprensa”, declarou Marquinhos Trad (PSD).

A Sesau disse estar cumprindo com os repasses a Santa Casa, que são quase R$ 250 milhões por ano. O prefeito Marquinhos Trad (PSD) confirmou esses repasses que estão em dia com a Santa Casa.

