Marquinhos Trad se dirige a hospitais e não encontra médicos plantonistas

O Prefeito da Capital Marquinhos vai a hospital e não encontra médicos plantonistas. Durante o domingo (15), o prefeito eleito Marquinhos Trad (PSD) aproveitou para visitar os maiores hospitais de Campo Grande. Contudo ao se dirigir aos hospitais presenciou a ausência de médicos plantonistas da ortopedia, que deveriam estar no HU (Hospital Universitário). Estava acompanhado de Marcelo Vilela, e o coordenador de urgência da Sesau (Secretária Municipal de Saúde Pública), Yama Higa, o chefe do Executivo também passou pela Santa Casa.

No decorrer da visita ao HU, Marquinhos Trad constatou que há leitos disponíveis e que a unidade não tem porta aberta para o SUS (Sistema Único de Saúde), ou seja, recebe apenas pacientes regulados. Contudo o problema é que neste domingo os dois médicos responsáveis que deveriam estar trabalhando para poder autorizar e encaminhar os pacientes , não se encontravam trabalhando. Sem esses profissionais não é possível fazer a regulação.

“As irregularidades são responsabilidade da direção do hospital. Vão tomar as providências e os órgãos de controle vão decidir. A gente vê com tristeza, mas vamos corrigir as distorções”, ressaltou o prefeito.

Além da falta de médicos, o setor de ortopedia da unidade estava trancado e as salas de cirurgias sem uso. A diretora técnica do hospital, Ana Lúcia, disse que vai tomar as providências cabíveis.

“Todas as providências cabíveis administrativas e junto ao órgão, que é o CRM (Conselho Regional de Medicina), serão tomadas. Eles são responsáveis e não podem se ausentar do setor, nem durante o almoço. Se um sair o outro tem que ficar”, destacou.

Comentários