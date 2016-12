Marquinhos Trad terá em mãos licitações da equipe de Bernal

Ivandro Fonseca (Secretário Municipal de Saúde), garantiu que antes de se desligar da pasta da saúde deve deixar todas as licitações prontas para a compra de medicamentos e material de Saúde para o novo administrador de Campo grande. Objetivo é evitar que pacientes da Rede Municipal de Saúde não sejam prejudicados.

“Vamos entregar todas as licitações que foram abertas e todas as atas de registro de preço que já foram finalizadas para medicamento e material hospitalar. Nós temos que ter responsabilidade”, explicou Ivandro.

Afirmou ainda que já encaminhou algumas informações ao futuro titular das pastas, o médico urologista Marcelo Vilela, que assume o próximo ano a Sesau, diferente de quando recebeu a pasta, das mãos do vereador Jamal Salem. “Vou entregar de maneira diferente, quando recebi em 2013. Naquela época, fizeram o cancelamento de todas as licitações e passei por uma situação de muita dificuldade”, lembra.

O desafio explicou o secretário de saúde ao novo prefeito Marquinhos Trad (PSD), será a melhora e atenção básica na redução da demanda nos hospitais do município. O segundo desafio é quando ao diálogo com o Governo do Estado, no intuito de regionalizar a saúde de Mato Grosso do Sul. O terceiro desafio será sempre ampliar os leitos de UTIs. Finaliza Ivandro Fonseca (Secretário Municipal de Saúde).

