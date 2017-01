Marun leva Puccinelli a Temer e diz que ex-governador já conversa sobre candidatura

Deputado diz que ex-governador já está aberto a uma nova candidatura

O deputado federal Carlos Marun (PMDB), revelou seu encontro com o presidente da República, Michel Temer (PMDB-SP), que o havia incumbido de questões ligadas à eleição na Câmara Federal, e aproveitou para convidar para a audiência o ex-governador André Puccinelli (PMDB).

Marun diz que aproveitou a visita de Puccinelli a Brasília, onde estava para ‘resolver diversas questões’, para convidá-lo a participar do encontro com Temer, onde discutiram política de forma genérica.

“Há dias que não conversava com o presidente e fui passar algumas situações a respeito da eleição da Câmara. Tratamos de questões genéricas do Estado, passando nosso entendimento de que as medidas adotadas (econômicas) começam a produzir resultado”, revelou Marun.

Apesar de afirmar que não trataram de assuntos eleitorais, já que o PMDB ainda espera um nova candidatura de Puccinelli ao governo estadual, Marun destacou que Temer tem ‘estima evidente pelo André’.

Para o deputado, “se o PMDB conseguir vencer a grande guerra, que é colocar o Brasil no caminho do desenvolvimento”, há grandes chances de Puccinelli e o próprio Temer se credenciarem como grande concorrentes no pleito de 2018.

Apesar de negativas púbicas do ex-governador sobre futuras candidaturas, Marun revelou que atualmente Puccinelli ‘está mais aberto’. “Começa a não ser tão refratário (à idéia de disputar novamente o governo”, disse o parlamentar.

Habitação

Um dos assuntos discutidos entre os peemedebistas, foi um novo plano nacional de habitação que o governo Temer deve lançar no próximo mês de fevereiro. A intenção de Marun é incluir entre os municípios beneficiários, além das grandes cidades sul-mato-grossenses, aquelas com menos de 50 mil habitantes.

O deputado revelou que foi dele a indicação para que o ex-superintendente regional da Caixa Econômica Federal, Paulo Antunes de Siqueira, para a direção nacional de habitação do banco, e que o agora diretor virá à Capital no dia 3 de fevereiro.

Por: MídiaMax

Fonte: Portal do Ms

