Máscara do Batman é furtada do ‘batmóvel’

Inusitado mas o batmóvel foi roubado na última quinta-feira (17) e a capa e a máscara do Batmam foram furtadas por bandidos. Poderia ser cômico se não fosse trágico. O furto dos acessórios pode tirar o super-herói da maior campanha de arrecadação pela cura do câncer infanto-juvenil do país, que acontece no próximo sábado (26).

O nome do participante da Liga do Bem que teve o nome preservado, contudo foi vítima do furto enquanto estava participando de uma reunião religiosa. O veículo estava estacionado na Rua Armando de Oliveira, próximo ao hotel Indaiá Park quando ocorreu o furto.

Acompanhado da namorada, entrou na igreja e permaneceu no local por duas horas. Assim que o casal saiu percebeu que o carro já estava destravado. Os ladrões levaram os acessórios do super-herói e também a bolsa da namorada.

A vítima acionou a polícia e preservou o local até a chegada da perícia. O furto foi registrado como destruição ou rompimento de obstáculo na Depac Centro.

A máscara com valor estimado em R$ 500 foi sob medida e seria usada no próximo sábado durante o McDia Feliz. Pois o McDia Felis é mais que uma iniciativa que mobiliza os mais diferentes setores da sociedade para contribuir para o aumento dos índices de cura do câncer infanto-juvenil no Brasil.

Abaixo um vídeo de um participante que usou o Facebook para conseguir ajuda na recuperação dos acessórios.

