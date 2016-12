Mato Grosso do Sul em Pleno Desenvolvimento Econômico

Governador sanciona leis que tornam MS atrativo para a instalação de projetos de energia renovável. Duas leis foram sancionadas nesta sexta-feira (30) pelo Governador Reinaldo Azambuja. O Diário Oficial do Estado publicaram no rol dos estados brasileiros que oferecem condições competitivas e inseriram Mato Grosso do Sul, e estimularam o uso e produção de energia responsável.

Jaime Verruck, Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, salientou “São leis fundamentais que nos dão mais competitividade e possibilitam o desenvolvimento de alternativas de energia no Estado”.

“Nossa visão estratégica é transformar Mato Grosso do Sul em um polo de geração de energia limpa e renovável. Já havíamos avançado significativamente, com a simplificação de alguns procedimentos de licenciamento e a isenção do ICMS da microgeração. Com a sanção dessas leis o Estado se coloca em condições iguais às de estados maiores e acrescenta um elemento diferencial importante na vitrine internacional para a atração de investimentos”, acrescentou Jaime Verruck.

