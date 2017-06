Mecânico morre após cabotar o carro na MS-162

Capotagem de Gol com placas de Maracaju na MS-162, entre o distrito de Quebra Coco e Dois Irmãos do Buriti, vitimou o mecânico Gildo Aparecido Dias de Almeida. O acidente foi por volta do meio-dia de ontem (28).

De acordo com informações do site Região News a vítima tinha cinco filhos e tem familiares em Sidrolândia e em Maracaju. O veículo, depois de capotar, pegou fogo e Gildo morreu carbonizado.

O mecânico estava morando em São José do Rio Preto (SP) e tinha ido visitar o pai e saiu de Dois Irmãos do Buriti por volta das 10h30 de ontem (28). No caminho para Sidrolândia, ele tentou socorrer um amigo e comprou gasolina para levar a essa pessoa.

O Corpo de Bombeiros de Sidrolândia prestou atendimento, mas quando chegou no local não foi possível salvar Gildo. No local do acidente foram encontrados documentos do veículo e da vítima. O carro chegou a bater em uma árvore e ficou totalmente destruído.

Comentários