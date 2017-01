Medidas que serão adotadas na segurança são detalhas pelo Governo

O Governo federal em linhas gerais do plano de segurança detalhará na data de hoje sexta-feira 6) medidas que deverão ser adotadas. Anúncio acontecerá no Palácio do Planalto.

Após ter apresentado as linhas gerais do plano nacional de segurança, o governo federal detalhará nesta sexta-feira (6) as medidas que deverão ser adotadas. O anúncio acontecerá no Palácio do Planalto e caberá ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, explicar ponto a ponto o que o plano prevê.

Na quinta (5), Alexandre de Moraes já havia dito, também em entrevista no Planalto, que o plano irá se concentrar em três pontos principais: redução do número de homicídios dolosos (com intenção) e Feminicídio (crime de ódio contra mulheres); combate ao tráfico de drogas e armas; modernização dos presídios.

Na sequência da explanação Alexandre de Moraes, conclui que haverá parceria com países vizinhos, em especial para combater o tráfico de armas e de drogas. O ministro explica que cada país terá em sua capital um núcleo de inteligência para levantar dados sobre o narcotráfico e o crime organizado.

Ainda na defesa de Morares as pessoas que praticarem crimes sem violência ou sem grave ameaça sejam punidas com penas alternativas, restrição de direitos e uso de tornozeleira eletrônica. Isso seria maneira de tornar o sistema prisional mais eficiente.

O lançamento do plano de segurança ocorre em meio a uma crise no sistema penitenciário do país, com mortes e rebeliões em presídios.

Comentários