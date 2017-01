Mel Lisboa estreia ‘Roque Santeiro’, diz que não quer ter o terceiro filho e fala de envelhecimento: ‘Me sinto confortável com a maturidade’

Mel Lisboa estreará esta noite, no Teatro FAAP, em São Paulo, o musical “Roque Santeiro”, peça inspirada na novela de Dias Gomes, exibida pela Globo em 1985. Na história, ela reviverá Mocinha, papel de Lucinha Lins na TV.

– Eu assisti a algumas cenas da novela. Vi por uma questão de referência. Mas a peça é diferente, é outro veículo. A gente cria um personagem de acordo com o processo que vivemos e com os colegas que estão trabalhando junto – conta ela, que atuará principalmente com Flavio Tolezani e Nábia Villela.

Além do musical, Mel gravou algumas sequências na série “A vida secreta dos casais”, ainda sem data de estreia na HBO, e estará no elenco de “A lei”, série do canal Space prevista para maio. A última participação em novelas foi em “Os Dez Mandamentos” (2015). Depois disso, a atriz optou por não renovar com a Record.

– Queria ter mais liberdade para escolher meus trabalhos. Mas eu curto fazer novela. Se me convidarem e eu puder fazer, claro que vou aceitar. Naquele momento, saí mais por uma questão de contrato. Você tem o luxo de ter um salário mensal, mas por outro lado fica presa.

Em meio a tantos projetos, Mel se desdobra para conciliar o trabalho com a rotina dos filhos. Casada com o músico Felipe Roseno, ela é mãe de Bernardo, de 8 anos, e de Clarice, de 4.

– É meio complicado. Mas não é um privilégio meu. A gente tem que se desdobrar. Eu e o Felipe nos dividimos – conta a atriz, acrescentando que não tem planos de aumentar a família. – Duas crianças já está ótimo. Já é filho pra caramba.

Mel, que completou 35 anos no dia 17, fala ainda sobre o envelhecimento:

– Me sinto confortável com a maturidade. De resolver as coisas com mais calma, de ter mais segurança. É óbvio que senti mudanças no corpo. Mas querer que nada mude é um equívoco. Tem que curtir suas mudanças e ser feliz com elas.

Fonte: Correio do Estado

