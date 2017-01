“Melancia” – Senha usada por Cabral para lavar dinheiro no Uruguai

Diante do esquema de corrupção chefiado pelo ex- governador Sergio Cabral do Rio de Janeiro e investigado na Operação Eficiência, realizada hoje se viu obrigado a buscar apoio de um operado fixo em Montevidéu para lavar dinheiro sujo.

Cabral já tinha uma fortuna de US$ 6 milhões, escondida no exterior, em 2007, quando assumiu o governo fluminense. Desde então, com o volume de propinas tendo alcançado “valores surreais”, como afirma o Ministério Público Federal, teve de pedir ajuda a um doleiro internacional para lavar o dinheiro.

Apurado pela Policia Federal que uma vez definidos os valores, a equipe de Cabral que era composta normalmente por dois seguranças se dirigia ao escritório e ali usavam de uma senha. Como por exemplo, “melancia”, com o objetivo de retirar os valores que deveriam ser posteriormente creditados no exterior. Havia outra senha para identificar também o nome do portador dos valores. Mas não foi identifica pela PF.

Comentários