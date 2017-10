Membro atuante da CPI, Dr. Paulo Siufi apoia reivindicação de trabalhadores da JBS

Cerca de 1.500 trabalhadores das unidades sul-mato-grossenses dos frigoríficos da JBS compareceram à sessão plenária de terça-feira (17). Preocupados com seus salários e seus empregos, os trabalhadores pediram apoio dos parlamentares para manutenção dos postos de trabalho da empresa no Estado. A reivindicação se deu devido ao bloqueio de recursos e de bens concedido à Comissão Permanente de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa que investigou as irregularidades fiscais e tributárias cometidas pelo grupo em Mato Grosso do Sul.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Campo Grande, Vilson Gimenez Gregório, falou na tribuna sobre a preocupação da categoria. “O Ministério Público Federal fez acordos de leniência com 49 cláusulas, mas nenhuma delas contempla qualquer tipo de garantia de manutenção dos postos de trabalho”, afirmou.

Já o secretário de Saúde da Confederação Brasileira Democrática dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação da CUT (Contac), Célio Elias, também usando a tribuna informou que uma unidade da JBS próximo à região de Criciúma (SC), que compreende 15 municípios, anunciou que fechará as portas no dia 31 de outubro, retirando 1,2 mil postos de trabalho diretos e aproximadamente R$ 500 milhões do orçamento dessas cidades.

Membro atuante da CPI da ALMS que investigou as irregularidades fiscais e tributárias da JBS, o deputado estadual Dr. Paulo Siufi garantiu apoio aos trabalhadores. “Vocês estão aqui hoje buscando o direito que têm como cidadãos. O bloqueio foi uma medida jurídica necessária para que tivéssemos a certeza de que esse dinheiro não seria usado para outras finalidades. Mas podem estar certos de que faremos o possível para ajudá-los, pois vocês que sabem o que é melhor para vocês. Eu estou do lado de vocês”, ressaltou o deputado Dr. Paulo Siufi.