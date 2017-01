Menina de 12 anos é encontrada morta com sinais de espancamento e estupro

Vítima estava desaparecida desde o último sábado (31)

Uma menina de 12 anos, foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (02), em jardim – município distante cerca de 233 quilômetros de Campo Grande. Ana Jaqueline Botelho, estava desaparecida desde o último sábado (31).

De acordo com site ZDK News, a garota foi encontrada com sinais pauladas na cabeça e estupro, já que estava sem as roupas na parte de baixo do corpo.

Um homem de 42 anos foi preso, depois de ser flagrado pela polícia com as roupas sujas de sangue e arranhões pelo corpo, próximo ao local onde a menina foi achada morta.

Equipes de perícia e da Polícia Civil do 1°DP de Jardim investigam o caso. O corpo da adolescente foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal).

