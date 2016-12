Mercado tradicional na capital fecha as portas

O Ki frutas mercado tradicional em Campo Grande fechou as portas na semana passada. A unidade enfrentava uma crise econômica e decidiu encerrar as atividades na quinta-feira (22) e dispensou 45 funcionários, que estão com salários e 13º atrasados.

De acordo com o Sindicato dos Empregados do Comércio, em novembro a empresa demitiu 25 funcionários com o fechamento da unidade do bairro São Francisco e até hoje, não foram pagos os salários atrasados e nem as rescisões trabalhistas. Na semana passada, outros 20 foram dispensados nas mesmas condições, quando fechou a unidade principal, na Vila Glória.

Depois uma série de problemas, como agressão física entre patrão e empregado, na quinta-feira a proprietária decidiu fechar as portas. “Estava vendendo pouco, quase não tinha produto. Então ela deu R$ 100 para cada um, falou para a gente levar alguns produtos e nos dispensou”, conta.

Em 12 anos de trabalho no local, a ex-funcionária conta que essa foi a primeira vez que isso aconteceu. “A gente percebeu pela falta de mercadorias e atraso nos salários que eles estavam com problemas. Mas a dona sempre nos dava esperança, de que iria melhorar. A gente não imaginava que isso fosse acontecer”.

Hoje, trabalhadores foram ao RH (Recursos Humanos) para entregar a carteira de trabalho e saber sobre o pagamento, mas não encontraram respostas. O sindicato foi acionado e afirma que vai entrar com ações individuais contra a empresa.

“Não temos contato com os donos e precisamos esperar o fim do recesso judiciário para que os processos andem”, afirma o diretor do SEC/ CG, Euvidio Barbosa Santos.

Comentários