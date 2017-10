Merendeiras de Brasilândia recebem capacitação

As merendeiras que trabalham na rede pública de Brasilândia estão sendo contempladas com uma capacitação com nutricionista. O curso ocorreu no último dia 28 de setembro, na sede da secretaria.

A ação faz parte do programa de incentivo aos servidores, proposto pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Educação e por meio do Núcleo de Alimentação Escolar.

O treinamento foi ministrado pela nutricionista da merenda escolar do município de Brasilândia, Ana Carla Arruda, onde estavam presentes todas as merendeiras (cozinheiras e auxiliares de cozinha do município).

Segundo a nutricionista e organizadora da capacitação, foram abordados diversos temas, como por exemplo, boas práticas na higiene e manipulação de alimentos, procedimentos operacionais padronizados, leis e resoluções da alimentação escolar e dentre outros.

“Ressaltamos a importância das merendeiras na rotina diária das escolas e dos alunos e por isso, a capacitação é fundamental para todas”, disse a nutricionista.

A entrega do certificado será realizada no Dia da Merendeira Escolar, comemorado em 30 de outubro. A data homenageia as profissionais responsáveis por garantir uma alimentação de qualidade e saudável para centenas de crianças e jovens brasilandenses.

“A nossa administração reconhece e valoriza os servidores públicos quando se trata em capacitação e treinamentos. Entendemos que o conhecimento é o valor que pode ser levado ao longo da vida e por isso, sempre investimos nestas ações”, ressaltou o prefeito de Brasilândia, Dr. Antonio.

CRÉDITO: Patricia Acunha Assessoria de Imprensa

