Mergulhadores encontram corpo de menino que desapareceu em temporal

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram, às 7h30 de hoje, corpo de Cauã Cristopher Bezerra Gonçalves, de 12 anos. O menino desapareceu ontem à tarde durante temporal enquanto brincava com dois primos no córrego Imbirussu, no bairro Silvia Regina.

As buscas pelo menino foram interrompidas no anoitecer de ontem e retomadas às 6 horas de hoje. Pelo menos 10 militares dos Bombeiros, entre eles dois mergulhadores, faziam o trabalho que era acompanhado por parentes de Cauã.

Segundo os bombeiros, o corpo estava a cerca de 2,5 quilômetros de distância de onde o menino foi levado pela água. A criança continua no leito do rio, em um banco de areia, até a chegada da perícia da Polícia Civil.

O CASO

A criança brincava com dois primos, quando forte enxurrada veio e a levou. O pedreiro Rodrigo Ricalde Flores, de 34 anos, disse ao Portal Correio do Estado que no momento do ocorrido estava apenas garoando e que a enxurrada pegou os meninos de surpresa.

Ainda segundo o pedreiro, ao perceber a correnteza, um deles conseguiu sair da água e pedir ajuda. O outro ficou preso em galhos e foi socorrido, já Cauã foi levado.

Córrego Imbirussu transbordou durante a chuva e comportas que ficam em cima da ponte foram abertas para diminuir o nível de água e facilitar os trabalhos. Trecho da avenida Capibaribe e outras ruas do bairro ficaram alagadas.

Fonte: Correio do Estado

