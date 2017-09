Mergulhadores iniciam busca por jovem desaparecido em Coxim/MS

Bombeiros iniciaram buscas nesta manhã por Marcelo Rodrigues, 18 anos que desapareceu no final da manhã de ontem (13), as margens do Rio Taquari, na Silviolândia distrito de coxim. As informações são do site Edição MS.

Informações da reportagem da Edição MS o desaparecimento foi comunicado pelo seu padrasto Reinaldo Fagundes, 49 anos.

O padrasto do jovem informou que encontrou os chinelos do jovem à beira do rio e acionou os bombeiros.

Não se sabe ainda se o jovem estaria perdido na mata ou na água.

Mergulhadores dos bombeiros farão buscas em poços que existem na região.

