Mesmo preso, Pavão continua chefiando remessa de drogas ao Brasil

Jarvis Gimenez Pavão, traficante sul-mato-grossense preso no Paraguai continua sendo um dos principais fornecedores de maconha e cocaína para o Brasil. A denúncia foi feita em um documento encaminhado pela Justiça do Rio Grande do Sul para a juíza paraguaia Lici Sanchez, que atualmente analisa o pedido de extradição do brasileiro.

O relatório informou que 850 quilos de cocaína e 420 quilos de maconha retidos em apreensões nos últimos meses tiveram a participação de Pavão. O traficante é tido como o responsável pelo envio dos entorpecentes ao Brasil.

O documento ainda informa que Pavão comandava o narcotráfico da cela luxuosa que tinha construído no presídio de Tacumbu e continua fazendo o mesmo da sede de um grupo especializado da Polícia Nacional, para onde foi levado em julho do ano passado.

A transferência tinha sido determinada após o governo paraguaio ser alertado pelo Brasil de que Pavão continuava comandando o tráfico, mesmo preso. A situação se repete, segundo o jornal ABC Color.

