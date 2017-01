Michel Temer (PMDB) se reuniu hoje com ministros da área de Segurança

O presidente Michel Temer (PMDB) se reuniu nesta quinta-feira, no Palácio do Planalto, com os ministros do chamado “Núcleo Institucional” do governo, do qual fazem parte, entre outros, Alexandre de Moraes (Justiça), Raul Jungmann (Defesa), Sérgio Etchegoyen (Segurança Institucional) e Eliseu Padilha (Casa Civil).

Esta reunião ocorreu depois de três dias da rebelião no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em mManaus (AM), deixando pelo menos 56 mortos episódio este classificado pelo governo local como “o maior massacre” do sistema prisional do estado.

De acordo com a assessoria de Temer, o encontro entre o presidente e os ministros nesta quinta-feira faz parte de uma série de reuniões “setoriais” previstas na agenda de Temer e não foi motivado especialmente pela rebelião, mas temas como segurança serão discutidos.

Esta não é a primeira vez que o “Núcleo Institucional” é convocado por Temer. Em junho do ano passado, os ministros do grupo foram chamados ao Planalto pelo presidente para discutir ações voltadas à segurança na Olimpíada do Rio.

