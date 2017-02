Michel Temer vai afastar ministros envolvidos na Lava Jato

Michel Temer, Presidente da República em pronunciamento a imprensa no Palácio do Planalto no dia de hoje (13), dize que vai afastar do governo qualquer ministro que esteja envolvido na Operação Lava Jato.

De acordo com Temer, este afastamento será provisório se o ministro for denunciado. E será definitivo se, após a fase de denúncia, algum ministro virar réu.

E concluiu o presidente “Se houver denúncia, o que significa um conjunto de provas eventualmente que possam conduzir a seu acolhimento, o ministro que estiver denunciado será afastado provisoriamente. Depois, se acolhida a denúncia e aí sim a pessoa, no caso o ministro, se transforme em réu – estou mencionando os casos da Lava Jato -, se transformando em réu, o afastamento é definitivo”

