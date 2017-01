Michelle Obama dá ‘adeus’ em rede social: ‘Ser primeira-dama foi uma honra’

Barack Obama e a mulher, Michelle, já estão se preparando para deixar a Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos, onde moraram por oito anos com a família. E Michelle fez questão de aproveitar os últimos minutos no local. Em uma rede social, ela publicou uma mensagem de “adeus” e agradeceu aos americanos pela oportunidade que teve.

“Ser a primeira-dama de vocês foi a maior honra da minha vida. Do fundo do meu coração, obrigada”, escreveu ela no Twitter, onde também publicou uma fotografia abraçada ao companheiro.

A publicação, claro, chamou a atenção de internautas, que elogiaram Michelle por ter sido uma ótima primeira-dama e por seu senso de humor. A imagem foi compartilhada mais de 100 mil vezes.

Mais cedo, ela já havia publicado um vídeo no qual aparece brincando com os cães da família na Casa Branca.

Na próxima semana, Donald Trump vai passar pela cerimônia de posse da presidência e, depois, vai se mudar para a residência oficial.

