Micherd Jafar, dono da Gráfica Alvorada é solto pela justiça

Concedido ontem (18) habeas corpus pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região ao proprietário da Gráfica Eldorado, Mirched Jafar Júnior, preso na última quinta-feira (11), na 4º operação da Lama Asfáltica – Máquinas de Lama.

Jafar Júnior estava preso no Centro de Triagem do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande.

Ontem, TRF-3 concedeu habeas corpus e o ex-secretário adjunto de Fazenda, André Cance, que também foi preso na operação, foi solto. Professor e ex-coordenador de administração e apoio escolar da Secretaria Estadual de Educação, Jodascil da Silva Lopes, permanece preso.

A Gráfica Alvorada é considerado como o centro de lavagem de dinheiro e propina da antiga gestão que mantinha contratos milionários com várias secretarias e autarquias do governo do Estado e também com a prefeitura de Campo Grande – na gestão do ex-prefeito Gilmar Olarte (sem partido) e com o grupo JBS.

Trecho da representação do MPF contra os investigados sustenta que documentos coletados entre a primeira e terceira fases da operação “demonstram que os serviços gráficos prestados pela citada empresa atendiam a vários órgãos do Governo do Estado de MS”.

Cita que também “no final de 2014 com o final do mandato do ex-governador André Puccinelli ocorreram diversas contratações de elevado valor envolvendo as áreas de educação, cultura e turismo”.

