Mico Freitas, marido de Kelly Key, fala sobre emoção no parto do 2º filho

‘Choramos muito’, diz marido de Kelly Key. Suzanna Freitas, filha mais velha da cantora, também não segurou as lágrimas: ‘Momento tão bonito’.

Kelly Key deu à luz seu terceiro filho nesta quinta-feira, 26, e todos já estão apaixonados pelo pequeno Artur. Ao EGO, o marido da cantora, Mico Freitas, falou sobre a emoção de estar com a esposa na hora do parto. “Foi maravilhoso. Posso ter dez filhos que a sensação vai ser sempre de como se fosse a primeira vez. Eu acho que nesse parto a gente ficou mais nervoso do que quando foi com o Vitor. Não sei, talvez por ter um pouco mais de experiência, um pouco mais de noção. Antes a gente era bem novinho. Eu pensei várias coisas e passou um filme na minha cabeça. Então eu senti que da hora do parto foi bem mais difícil, a gente chorou bem mais do que há 12 anos”, diz, referindo-se ao nascimento do primeiro filho do casal.

Suzanna Freitas, de 16 anos, também sentiu uma forte emoção ao ver o irmão pela primeira vez, o que a fez chorar muito. Embora ela tenha oito irmãos por parte de seu pai, Latino, e mais um por parte de mãe, a chegada de Artur foi algo novo para ela.

“Eu não acompanhei o nascimento de nenhum irmão, a não ser o do Vitor. Como eu era muito pequena eu não tive muita noção de como era, de ver a minha mãe passando por isso tudo, por esse um momento tão bonito. E hoje eu tenho mais cabeça e mais noção das coisas que estão acontecendo. Demorou um pouco para a ficha cair, ela só caiu quando eu vi a criança nascer. Então para mim está sendo emocionante, porque eu estou vendo com os olhos mais maduros do que eu tinha há uns anos”, afirma ao EGO.

Suzanna também revela que Artur tem uma característica um pouco diferente de seus outros irmãos. “Minha mãe diz que todos os bebês que ela teve eram bem chorões e ele é bem quieto. Não para de mamar”, diz, e conta que ele nasceu com a sua cara. “O bebê é lindo”, acrescenta Mico. “O nariz parece o nariz do Vitor, mas ele tem o olho da Suzanna”, observa.

Artur, nome proposto por Kelly e que acabou sendo uma homenagem ao avô de Mico, já pode se sentir bajulado. A família toda foi com camisetas contendo o parentesco com a criança na frente e uma homenagem na parte de trás. “Nem mesmo juntando todas as palavras do mundo, conseguiríamos descrever a emoção de você em nossas vidas. Seja bem vindo, pequeno Artur!”, dizia o texto.

O terceiro filho de Kelly Key nasceu por meio de cesariana na Perinatal, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O pequeno nasceu com 3kg e 49cm. A equipe da cantora usou as redes sociais para registrar o momento do parto e transmitiu tudo para os seguidores.

Fonte: Ego

