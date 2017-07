Mídia internacional repercute condenação do ex-presidente Lula

A condenação do ex-presidente Lula (PT) em uma ação penal que envolve o caso do tríplex em Guarujá está repercutindo na imprensa internacional. O ex-presidente da República foi condenado a nove anos e seis meses pelo juiz Sérgio Moro.

Confira a repercussão abaixo:

O jornal argentino “El Clarín”, que dá destaque para a notícia na capa de seu site, lembra que esta é a primeira condenação a um político do PT no âmbito da Operação Lava-Jato e que a sentença deve ser confirmada em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal. O “La Nación”, também da Argentina, ressalta que, apesar da condenação de Lula não ser exatamente uma surpresa, ela vem em um momento de extrema tensão política no Brasil, incluindo a denúncia do atual presidente, Michel Temer.

O venezuelano “El Universal” também tem a condenação de Lula como notícia principal do seu site. No texto, o jornal ressalta que a condenação de Lula é parte de uma extensa investigação de corrupção “que agitou os círculos políticos e empresariais do Brasil, e mandou políticos de elite para a prisão”.

Nos Estados Unidos, o “New York Times” afirma que trata-se de “um revés impressionante para um político que exerceu enorme influência na América Latina por décadas”. “O caso contra o senhor da Silva, que elevou o perfil do Brasil no cenário mundial como presidente entre 2003 e 2010, decorreu de acusações de que ele e sua mulher receberam ilegalmente de uma empresa de construção US$ 1,1 milhão em melhorias e despesas para um apartamento de frente para o mar”, diz o texto.

O “The Washington Post” também noticiou a condenação, salientando como Lula “está liderando as pesquisas de voto para a próxima eleição presidencial”.

Na Europa, a rede britânica BBC repercute a condenação de Lula, e lembra que o ex-presidente rejeita as acusações e diz que o julgamento tem motivação política.

O francês “Le Figaro” também repercute a condenação e se refere a Lula como “um ícone da esquerda” no Brasil.

A revista semanal alemã “Der Spiegel” relata a condenação de Lula, salientando também como “a sentença é parte de uma investigação de corrupção mais ampla que afeta a política brasileira e a economia do país”. A publicação ainda lembra como nesse momento “o Brasil está em uma profunda crise econômica, com mais de 12 milhões de pessoas desempregadas”.

O jornal espanhol “El País” diz que “o caso Petrobras fez sua maior vítima nos três anos que leva debulhando a corrupção nas elites brasileiras”. Ao dizer que Lula foi condenado a 9 anos e seis meses, afirma que se trata “do ex-presidente mais popular do país”.

O “El Pais” no Uruguai destaca a condenação de Lula em sua página principal. No texto sobre a condenação, o jornal enfatiza o fato de que Lula é o primeiro ex-presidente condenado por corrupção no Brasil, mas afirma que ele ainda pode ser candidato nas eleições de 2018, pelo menos enquanto o processo não foi julgado na instância superior.

