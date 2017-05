MIGRAÇÃO AM/FM – Difusora desliga Ondas Médias após 78 anos

Desligada às 08h25 desta manhã os transmissores da RÁDIO DIFUSORA PANTANAL DIGITAL (AM-1240KHz). Ficou o vácuo e as saudades de uma atividade que perdurou 78 anos, transformando-se no mais antigo e tradicional órgão de imprensa desta Capital, sendo a primeira rádio de Campo Grande, inaugurada a 26 de Agosto de 1939 como PRI-7.

O desligamento aconteceu depois do programa BOCA DO POVO comandado pelo Jor. B. de Paula Filho. A emissora ressuscita dia 01 de Junho (quinta-feira) como DIFUSORA-FM 101.9.

Engenheiros, técnicos e outros profissionais estão trabalhando para colocar no ar a mais atualizada tecnologicamente emissora de FM (Frequência Modulada) do país, com moderníssimos equipamentos que proporcionarão emissão de ondas num raio de 250 quilômetros, que cobrirão 80% do território sul-mato-grossense.

A programação das Ondas Médias migrará para o FM com alguns aperfeiçoamento e novos profissionais estão sendo contratados para preencher horários alternativos.

MUSEU DO RÁDIO

Outra iniciativa da DIFUSORA-FM (101.9MGz) será a construção do MUSEU DO RÁDIO que contará com equipamentos que contarão a história desta e outras emissoras, fotos de profissionais, arquivos de som, antigos gravadores, microfones, mesas de som dos vários tipos, etc.

Será um espaço para visitação pública – pessoas, colégios, universidades – que conhecerão a Era do Rádio desde seus primórdios, inventores, etc, até a modernidade atual que permite – além do rádio FM – a transmissão via internet direto dos stúdios das emissoras.

