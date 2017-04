MIGRAÇÃO: Kassab chega na Capital, visita o prefeito e elogia qualidade dos equipamentos da Nova DIFUSORA-FM que será inaugurada

O ministro Gilberto Kassab (PSD), da Ciência e Tecnologia Inovações e Comunicações, veio na manhã de quarta-feira (19/04) em Campo Grande para cumprir uma agenda com o prefeito Marquinhos Trad (PSD).

Ele foi recebido no gabinete da Esplanada pelo prefeito e concedeu coletiva à imprensa. Falou sobre o alargamento da chamada Banda Larga com o novo satélite Geoestacionário que estará sendo lançado e que custou R$ 2,8 bilhões, e que possibilitará a fiscalização militar da Amazônia e toda faixa de fronteira com os dez países vizinho ao Brasil.

MIGRAÇÃO AM/FM

O ministro elogiou a rapidez com qualidade que a Rádio DIFUSORA – AM (1240KHz) conseguiu a aprovação do seu projeto de migração e a mudança que estará sendo feita em poucos dias.

Kassab elogiou a longevidade da super Rádio DIFUSORA e disse estar feliz com a migração para a faixa de FM na sintonia 101.9 MGz. Falou sobre o alto significado da Difusora entre as demais rádios brasileiras e a presteza com que diretores e funcionários da emissora realizam a migração com equipamentos da mais alta qualidade e sonoridade.

O ministro também afirmou que “Não existe uma data para anunciar o fim das emissoras que continuarão operando em Ondas Médias” e assinalou que em todo o Brasil, neste instante, outras 400 emissoras estão no processo de migração AM/FM.

DIFUSORA – FM

Durante esta semana chegaram em Campo Grande os novos transmissores da DIFUSORA – FM (101.9 MGz), e que estarão operando brevemente.

Também já foi confirmado o despacho das antenas da emissora. Técnicos especializados estarão montando a nova Rádio enquanto que, internamente, outras providências estão sendo adotadas no sentido da criação de uma programação completa privilegiando os ouvintes.

A entrega dos equipamentos atrasou obrigando a remarcar nova data para inauguração que, com prazo extra dilatado deverá acontecer dia 25 de maio ou antes da data aprazada.

