Milhares de peixes ‘esperam’ Aquário do Pantanal há quase três anos

Sem o termino da obra do Aquário do Pantanal as 172 espécies de peixes estão ainda sem lar. As espécies estão alojadas há 32 meses em tanques improvisados na sede da PMA, em Campo Grande, se adaptaram e se reproduzem como se estivessem no próprio habitat.

Os três galpões que começaram a receber os peixes em novembro de 2014 abrigam, atualmente, 170 tanques e aquários com aproximadamente 10,5 mil animais provenientes do Pantanal, da Amazônia, Ásia, África e Oceania.

A maior curiosidade em relação à adaptação dos animais é justamente a reprodução deles em cativeiro.

Heraldo Gimenez, biólogo e coordenador-técnico do lugar até o momento que ficou conhecido como “quarentena”, Heraldo Gimenez Júnior, 2 mil animais nasceram ali.

Cinco espécies nunca tinham se reproduzido em cativeiro. “É inédito no mundo. Nós estimulamos esta reprodução e tivemos êxito. Agora, nossa intenção é publicar um livro científico, até o fim do ano, com todas as nossas descobertas e estudos”.

