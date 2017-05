Militantes do PT MS preparam ato de apoio a Lula em Curitiba

Antônio Carlos Biffi, presidente estadual do PT em Mato Grosso do Sul, afirmou que a sigla deve acompanhar o ex-presidente Lula em audiência agendada pelo juiz Sérgio Moro, no dia 10 de maio em Curitiba –PR.

De acordo com Biffi dois ônibus com os membros do partido devem se deslocar para Curitiba com o intuito de demostrar apoio ao ex-presidente Lula.

“Nós deliberamos para eleições diretas já e queremos solicitar isso no dia da audiência. Dois homens devem deixar Campo Grande com destino a Curitiba, vamos demonstrar apoio ao companheiro Lula e queremos colocar um fim nesse retrocesso causado pelo Michel Temer, o país está afundando com a administração dele”, diz Biffi.

