Militares estão chegando agora por volta das 15h30 de hoje (22) a favela da Rocinha. Um helicóptero das Forças Armadas sobrevoou a favela, após as tropos por terra chegarem de comboio com inúmeras viaturas.

Raul Jungmann, ministro da defesa afirmou no Palácio do Planalto em uma reunião com o presidente Michel Temer, que são 950 soldados das Forças Armadas, 700 soldados do Exército e ainda utilizaram dez blindados no cerco a favela.

