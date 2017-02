Militares deslocados para Vitória

Foram deslocados militares da 4ª Brigada de Infantaria Leve (Montanha) do Exército Brasileiro, com sede em Juiz de Fora, foram deslocados para trabalhar no patrulhamento em cidades no Espírito Santo.

Com a ausência da PM das ruas no último sábado (4), os criminosos aproveitaram para saquear as lojas, cometer assaltos e homicídios na cidade e no interior.

Até o momento 340 militares do Exército da Zona da Mata e Vertentes estão na cidade para o patrulhamento e segurança dos moradores.

Até ontem (9), 1740 militares entre Exército e a Foça Nacional de Segurança ocupam o estado. De acordo com a informação do general Adilson Carlos Katibe que o número de militares chegará a 3.000 até este fim de semana. Atuação se concentra na Grande Vitória

