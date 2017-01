Junto por Campo Grande Governador e Prefeito celebram convênio no valor de R$ 50 milhões

Assinatura do convênio para a implementação da recuperação das ruas de Campo Grande através da Operação Tapa-Buracos e o recapeamento de algumas vias. Reinaldo Azambuja, governador do Estado e a Prefeitura de Campo Grande firmaram ato de assinatura de convênio.

Solenidade aconteceu no auditório da Governadoria, no Parque dos Poderes com a vice-governadora em exercício, Rose Modesto e o prefeito Marquinhos Trad. O recuso a ser utilizado pelo Governo do Estado deve ser os recursos do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento Rodoviário de Mato Grosso do Sul) em participação no convênio com a prefeitura.O Governador Reinaldo Azambuja disse que esta é apenas a primeira colaboração entre o governo e a prefeitura e que pelo diálogo que está mantendo com já estão preparadas outras atividades conjuntas.

Marcos Trad, prefeito de Campo Grande relembrou que os R$ 25 milhões investidos pela prefeitura no trabalho vieram da arrecadação do IPTU antecipado. “O que tem que fazer é recapeamento total, mas urgência nos obriga a tapar os buracos”, disse o prefeito Marquinhos Trad. Em cinco meses a prefeitura pretende eliminar 250 mil buracos nas ruas sendo que destes já foram fechados 15 mil.

Serão investidos R$ 25 milhões cada em duas etapas sendo que no tapa-buracos, devem ser liberados R$ 20 milhões (R$ 10 milhões cada). Já na segunda etapa terá R$ 30 milhões para os serviços de revitalização e manutenção de ruas e avenidas de Campo Grande.

