Mineiro sorri em foto de CNH, compartilha imagem e post viraliza na internet

O fotógrafo mineiro Filipe de Oliveira Borges, de 33 anos, acaba de conquistar fama instantânea nas redes sociais depois de postar a foto de sua CNH em que aparece sorrindo.

O post publicado no dia 3 de julho, em que conta a sua saga para sair sorrindo na foto do documento, já teve mais de 15.465 compartilhamentos, 60 mil likes e 9,1 mil comentários.

De acordo com Borges, ele teria sido questionado sobre sua vontade de tirar a foto sorrindo no momento da renovação de sua habilitação no Detran da cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Conforme acreditavam alguns funcionários do local, “o estatuto exigia que as imagens usadas em documentos fossem sérias para facilitar o reconhecimento facial das pessoas.”

Não contente com a resposta, o jovem teria questionado o tal estatuto.

“Antigamente, láaa (sic.) na época da invenção da fotografia, como não existia tecnologia suficiente, as pessoas tinham que ficar muito tempo paradas enquanto a foto estava sendo feita. Às vezes horas, dependendo da iluminação, por isto, se as pessoas sorrissem seria mais fácil de borrar a foto e eles teriam que refazer todo o processo. Então as pessoas tinham que ficar sérias”, disse.

A funcionária teria então se surpreendido com a explicação e, após uma última recusa, ligado para o órgão que regulamenta a emissão do documento e liberado a imagem de Borges com um “sorrisão” no rosto.

O Detran-MG afirmou ao Portal UOL que realmente, não existe nenhuma restrição para sorrisos em fotografias na CNH. As normas impedem apenas uso de objetos que possam ocultar o rosto do condutor, como bonés, óculos, etc.

