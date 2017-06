Ministério reconhece estado de emergência em Nioaque/MS devido aos estragos provocados pelas chuvas

O Ministério da Integração Nacional reconheceu hoje (26), a situação de emergência em Nioaque/MS. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União. Confira abaixo o no Diário Oficial da União!

Nioaque região sudoeste do estado, teve a situação de emergência decretada pelo prefeito Valdir Couto de Souza Junior no dia 24 de maio deste ano, após o município ser atingido por dez dias de chuva, que totalizaram mais de 200 milímetros de precipitação.

De acordo com a prefeitura o excesso de chuva provocou o aumento do nível de córregos e de rios, como o Nioaque, que subiu dez metros e chegou a atingir a ponte da entrada da cidade. Ocorreram alagamentos e inundações, principalmente na zona rural do município, afetando estradas que ficaram intransitáveis e pontes, uma inclusive chegou a ser destruída, deixando famílias parcialmente isoladas e sem acesso ao transporte escolar.

Na área urbana foram atingidas vias e dutos no Jardim Ouro Verde e ocorreram alagamentos no bairro Jardim Ouro Verde e rio Nioaque.

Diante do reconhecimento federal a prefeitura de Nioaque pode solicitar do Sedec do Ministério da Integração Nacional para ações complementares de socorro e assistência, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas danificadas por desastres naturais. A portaria tem vigência por 180 dias.

