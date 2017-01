Ministro da Justiça recebe secretários para discutir a crise penitenciária

Foram chamados para o encontro, em Brasília, secretários estaduais de segurança de todo o país; na pauta também está o plano nacional de segurança.

O Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, recebeu na manhã desta terça-feira (17), em Brasília, secretários estaduais de segurança pública de todo o país para discutir a crise penintenciária e ações do plano nacional de segurança, anunciado pelo governo no dia 6 de janeiro.

Homens da Força Nacional foram enviados para as regiões mais críticas e o governo federal e integrantes do Judiciário têm realizado reuniões para encontrar saídas para a crise.

Um dos pontos que estão na pauta da reunião do ministro com os secretários é a criação de 27 núcleos de inteligência policial nas capitais do país, ação prevista no plano nacional de segurança.