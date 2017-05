Ministro do STJ vem a Campo Grande para participar de Congresso Nacional

O Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corregedor Nacional de Justiça virá a Campo Grande hoje (12) para participara de Congresso Nacional. O Ministro falar sobre o assunto “A Paternidade Socioafetiva e a posição do Superior Tribunal de Justiça”.

Estarão presentes no congresso as autoridades: Ministro do STF JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corregedor Nacional de Justiça, Advogado e Presidente do IBDFAM/MS, BRUNO TERENCE ROMERO e ROMERO GONÇALVES DIAS, Desembargador do TJ/SP RICARDO HENRY MARQUES DIP

O evento será na Anoreg-Ms, localizado na Rua Travessa Nelson Pereira Seba, 50, Chácara Cachoeira, as 14 horas.

Contato: (67)3326-7468 (Vanessa)

