Ministro Kassab em visita não oficial a Capital divulga satélite

Gilberto Kassab (PSD), ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em visita ao prefeito de Marcos Trad, que durou poucas horas e não estava constando na agenda do integrante do primeiro escalão do governo federal. O ministro veio a capital abordo do avião da FAB. A FAB não informou o custo da viagem por questões de sigilo.

O assunto do encontro foi o uso do satélite geoestacionário do governo federal, que não está em operação ainda.

O sinal da banda larga no país deve melhorar quando o equipamento estiver em órbita. “Vamos alcançar todas as regiões do Brasil e nenhuma ficará sem internet”, salientou o ministro.

R$ 2,7 bilhões este será o custo do investimento do projeto do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas.

