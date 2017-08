Ministro não inaugura Centro de Ensino Profissionalizante em Dourados devido presença de manifestantes

José Mendonça Bezerra, Ministro da Educação não inaugurou o Centro de Ensino Profissionalizante, Professora Evanilde Costa da Silva, na noite de ontem (21) no Jardim Água em Dourados/MS. Nem o Ministro e nem o Governador fizeram discurso devido a presença de manifestantes.

Ao sair do local acompanhado do governador Reinaldo Azambuja o ministro ressaltou que “Já falei duas vezes aqui, trouxe muitas obras importantes para Mato Grosso do Sul, diferentemente do PT, eu entrego, assumo, não deixo obra pela metade”.

500 pessoas aproximadamente se encontravam dentro do ginásio onde ocorreria a solenidade, pois grande parte dos servidores carregavam cartazes e faixas contra reforma da previdência e demais políticas do governo Temer.

Dentre os servidores haviam professores municipais que estão em greve, professores universitários, agentes de saúde e agentes de endemia.

E antes do início da solenidade, seguranças tentaram retirar os manifestantes do local, como aparece em um vídeo.

