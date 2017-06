Míriam Leitão sofre agressão verbal durante voo

Miriam Azevedo de Almeida Leitão, conhecida como a economista Mirian Leitão é uma jornalista, apresentadora de televisão brasileira e autora de vários livros. Atualmente a Jornalista apresenta o Globo News Miriam Leitão e faz comentários no Bom Dia Brasil e na coluna Panorama Econômico de O Globo.

A Jornalista publicou hoje (13) que simpatizantes do PT a agrediram verbalmente durante um voo que saiu de Brasilia e ia para o Rio de Janeiro. Relato este publicado em sua coluna no jornal O Globo de hoje.De acordo com ela, o caso ocorreu no último dia 3 de junho.

”Foram duas horas de gritos, xingamentos, palavras de ordem contra mim e contra a TV Globo”, escreveu. ”Não eram jovens militantes, eram homens e mulheres representantes partidários. Alguns já em seus cinquenta anos. Fui ameaçada, tive meu nome achincalhado e fui acusado de ter defendido posições que não defendo”.

De acordo com Míriam, tudo ocorreu durante um voo da companhia aérea Avianca, e começou quando o grupo entrou no avião. ”Logo depois eles começaram as hostilidades antes mesmo de se sentarem. Por coincidência estavam todos, talvez uns 20, em cadeiras próximas de mim. Alguns à minha frente, outros do lado, outros atrás. Alguns mais sileciosos dirigiam olhares de ódio ou risos debochados, ou lançavam ofensas. ‘Terrorista, terrorista’ – gritaram alguns”.

