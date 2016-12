Misterioso cofre permanece trancado na delegacia da Capital

O Cofre foi localizado em terreno baldio no Bairro Carandá Bosque. Nas proximidades da Rua Aracruz, no Bairro Carandá Bosque.

O Cofre se encontra na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, no Centro da Capital, aguardando o delegado determinar sua abertura.

O cofre mede aproximadamente um metro de altura e 50 cm de largura. De acordo com o Boletim de Ocorrências foi necessário o apoio do Caminhão da Cavalaria da Polícia Militar para conduzir o cofre até a Delegacia do centro, sendo apresentado para as providencias cabíveis e sem alteração. O caso foi registrado como Achado de Coisas e aguarda as providências da Polícia Civil.

