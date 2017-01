MIT desenvolve material dez vezes mais forte que o aço

Pesquisadores do Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) desenvolveram material dez vezes mais forte que o aço, mas tem apenas 5% de sua densidade. O objeto em forma de esponja lembra um coral do fundo do mar considerado um dos mais resistentes já construídos pelo homem.

Criado pela compressão de flocos de grafeno, uma forma bidimensional de atómos de carbono, formou uma estrutura tridimensional. O grafeno, o material mais forte, fino e flexível do mundo, foi descoberto em 2002 pelo físico holandês Andre Geim, professor de física da Universidade de Manchester, na Inglaterra.

Mais duro que o diamante ele supera o cobre em condutividade elétrica e possui maior flexibilidade do que a borracha. Para colocar as propriedades do novo material à prova, os pesquisadores usaram modelagem no computador. Eles imprimiram amostras e as submeteram a vários testes de compressão para analisar quanto tempo demorava a se desfazer.

A forte resistência do elemento está relacionada com sua configuração geométrica do que com o material. Segundo seus criadores, no futuro novos materiais mais resistentes poderão ser desenvolvidos. “É possível substituir esse material por qualquer coisa. A geometria é o fator dominante. Trata-se de um elemento que tem o potencial de ser modelado”, disse Buehler.

O novo material poderia ser usado na aviação, fabricação de automóveis, construção, sistemas de filtragem como de água ou de processos químicos e armazenamento de energia. “Esse é um trabalho inspirador sobre a mecânica da montagem de grafeno em três dimensões”, disse Huajian Gao, professor de engenharia da Brown University, nos Estados Unidos.

Gao explicou que esses experimentos fornecem um novo e poderoso foco de pesquisa direcionando o uso de materiais bidimensionais revelando o poder do design de novos materiais arquitetônicos.

