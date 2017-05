Mochilas entregues por prefeitura na BA viram ‘piada’ na web

A prefeitura de Jequié, localizada na região sudoeste da Bahia distribui mochilas escolares a alunos do ensino municipal. Até ai sem nenhum problema se não fosse o tamanhos das mochilas as crianças menores. Pois a mochila é muito grande, e os pequenos chegam a caber dentro do utensílio. Isso acabou se tornado ‘piadas’ nas redes sociais.

De acordo com a prefeitura de Jequié, a Secretaria de Educação da cidade deu início à entrega de kits escolares na última sexta-feira (5) aos quase 18 mil alunos da rede pública de ensino. Além das mochilas, os kits contêm camisetas e um estojo para que os alunos possam guardar materiais como lápis, canetas e borrachas. As camisetas, no entanto, têm o tamanho de acordo com a idade dos alunos.

Contudo o único problema é tamanho das mochilas. Nas redes sociais, vários internautas compartilharam uma foto que mostra alguns alunos da creche usando o utensílio, cujo tamanho chega a ser quase igual à altura dos estudantes. Outra imagem mostra uma criança dentro de uma das mochilas.

A Secretaria de Educação de Jequié, em nota ao G1 informou que as mochilas distribuídas foram licitadas antes do término das matrículas e por esta razão precisaram ser padronizadas. A assessoria de comunicação da prefeitura informou, por telefone, que inicialmente não estava prevista a distribuição dos kits para as crianças pequenas da creche, mas professores, diretores e a própria secretaria se reuniram e decidiram fazer a entrega também para os alunos menores.

A secretaria afirmou em nota que tomou a atitude de também distribuir as mochilas para os alunos das creches para evitar qualquer tipo de discriminação, principalmente com as crianças menores, “prevalecendo assim o cuidado e a satisfação em ver a alegria das crianças e da família ao receberem as mochilas”.

A Secretaria de Educação afirma ainda que entende que “deve prevalecer o bom senso de todos os envolvidos na utilização dos materiais distribuídos, cabendo principalmente aos pais ou responsáveis utilizarem as mochilas para transporte do material das crianças, lembrando ainda que o Ministério da Saúde recomenda que o peso transportado pelo aluno não ultrapasse em mais de 10% do peso da criança”, disse, em nota, o secretário de Educação Roberto Gondim.

Comentários