Modernização do Prodes avança nas discussões de mudanças

Desde a primeira reunião de pauta realizada pelo presidente da Comissão Permanente de Indústria, Comércio, Agropecuária e Turismo, vereador João César Mattogrosso (PSDB) para modernização e reformulação da lei do Prodes (Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande) no mês passado, os trabalhos avançaram muito.

A equipe jurídica do gabinete tem realizado encontros com técnicos da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande), da Fecomércio MS (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul) e do Sebrae MS (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul).

A previsão é que a reformulação aconteça até o final deste ano. “Estamos nos reunindo com as entidades empresariais para estudar juntos nossa reformulação. Assim, quando o projeto do Executivo chegar ao Legislativo, nós podemos apresentar e fazer as emendas que acharmos necessárias”, afirmou Mattogrosso.

A iniciativa do parlamentar de debater o assunto foi fundamental para garantir a modernização do Prodes. “Esta lei está em vigência há 18 anos e parou no tempo. Nosso objetivo é promover um programa mais atual, célere e transparente”, concluiu.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia (Sedesc), Luiz Fernando Buainain, está à frente dos trabalhos da Prefeitura. A expectativa é que, em 60 dias, a Comissão de Estudo de Atualização do Prodes (Ceap), criada para analisar, aprimorar, modernizar e informatizar o Prodes, conclua os trabalhos para apresentar à Câmara Municipal.

