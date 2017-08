Momentos de fé e devoção no início das comemorações de aniversário do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Em virtude das comemorações do santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande fiéis lotaram o santuário hoje (3), para celebrar a missa de abertura oficialmente das comemorações de 76 anos da igreja.

A programação do santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se estenderá até o próximo domingo (6), com missas realizadas ao longo do dia. As missas terão início às 06h (de MS) e término às 19h (de MS) de quinta-feira até sábado. No domingo as celebrações terminam às 20h (de MS).

O santuário sul mato-grossense está localizado Av. Afonso Pena, 377 – Centro, Campo Grande e é presidido pelo Pe. Dirson Ferreira Gonçalves. O Santuário Perpétuo Socorro foi criado em 3 de agosto de 1941 e é considerado um dos principais do país. É o que mais realiza novenas no mundo.

São 18 todas as quartas-feiras, quando cerca de 25 mil fiéis passam pelo local diariamente. A Rádio Difusora Pantanal (FM 101.9) tem a honra de transmitir todas as quartas-feiras as 15:00 a Novena ao vivo direto do santuário.

A igreja é considerada uma das mais belas do estado. Estudos arquitetônicos apontam que a estrutura foi inspirada na Basílica de Santo Apolinário em Classe, localizada em Ravena, na Itália.

Confira abaixo a Programação do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Programação

Dia 03/08 (Quinta-feira):

06h – Cerco de Jericó

09h – Missa do Santíssimo

12h – Cerco de Jericó

15h – Missa do Santíssimo

18h – Terço dos homens

19h – Missa do Santíssimo

Ação de Graças pelos 14 anos de Ordenação do padre Dirson

Dia 04/08 (Sexta-feira)

06h – Cerco de Jericó

17h30 Hora Santa

19h – Missa do Sagrado Coração de Jesus

Dia 05/08 (Sábado)

06h – Cerco de Jericó

19h – Missa (Bênção dos casais casados no santuário)

Dia 06/08 (Domingo): Festa dos 76 anos

06h – Cerco de Jericó

07h – Missa (Bênção dos dizimistas do santuário)

10h – Missa (Bênção dos que foram batizados no santuário)

16h – Missa dos 76 anos

17h – Partilha do bolo

18h – Missa pela Ação Social (AFIM) do santuário

20h – Missa por todos os devotos

