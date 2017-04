Moradores da Favela Cidade de Deus terão que participar de mutirão na construção de suas casas

O governador Reinaldo Azambuja, na sua agenda de hoje declarou que o prefeito de Campo Grande Marcos Trad, irá organizar um sistema de mutirão para que os moradores da favela de Deus participem da construção de suas casas em parceria com engenheiros.

Os profissionais e o sistema de mutirão serão financiados pela prefeitura e o restante será responsabilidade do Governo. “A ideia é finalizarmos o financiamento. Analisarmos um bom piso, com condições e com boa habitabilidade”, disse Azambuja.

Marcos Trad se encontrou com Azambuja na manhã de hoje, e os dois deram continuidade nas tratativas da construção das casas das famílias. “Eu acho que avançou bastante. A Agehab e a Emha estão fechando entendimentos finais para que possamos firmar um convênio”, declarou o governador.

Azambuja já adiantou que não tem valores do repasse que fará à prefeitura para a construção das casas da favela. “Não temos orçamento fechado ainda. Assim que finalizarmos bateremos o martelo para sabermos qual valor repassar”, explicou.

Sobre o prazo do fechamento do acordo entre os Poderes, Azambuja também declarou que não tem previsão. “Tudo vai depender da finalização do orçamento”, ratificou ele.

