Moradores reclamam de asfalto “casca de ovo” na Vila Cidade Morena

São 67 buracos em um trecho de cinco quadras na Rua Minas Novas

Moradores reclamam da qualidade do asfalto que mesmo após realização de operações tapa-buraco não têm tido solução. São 67 buracos em um trecho de cinco quadras na Rua Minas Novas, no bairro Vila Cidade Morena, região sul de Campo Grande, apurou a reportagem do Campo Grande News na manhã desta quinta-feira (12).

De acordo com residentes, a última vez que houve reparos nos buracos da via foi há três meses e que todo o trabalho realizado foi levado pelas chuvas mais recentes. Eles alegam que a via é importante por ônibus transitarem e servir de ligação à Avenida Gury Marques.

A administradora Ivone Carvalho, 47 anos, diz que a associação de moradores entrou em contato com a prefeitura solicitando recapeamento da rua, mas ainda não tiveram resposta. “Toda vez que chove, fica feio assim. A tapa-buraco passa toda vez por aqui e nunca resolve o problema. Fica igual casca de ovo”.

A dona de casa Sueli Souza, 42, aumenta o coro da reclamação. “A situação não é nova e o asfalto está sempre ruim”, diz ela. Outra circunstância apontada é que as sobras do asfalto destruído se acumulam em uma curva da via, como pode ser observado na galeria de imagens abaixo.

A reportagem contatou a assessoria de imprensa da Prefeitura, questionando se existe previsão de quando serão realizadas obras de reparo na via, mas até o fechamento deste texto não recebeu nenhuma resposta.

