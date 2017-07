Moradores testemunham assassinato brutal no Altos do Parque em Cuiabá

Um jovem identificado como Samuel Rodrigues de Sá, de 42 anos, foi encontrado morto na madrugada na noite de sábado (15), no bairro Altos dos Parque, em Cuiabá.

Testemunhas relataram à polícia que a vítima estava caminhando no local, quando em determinado momento, um motociclista abordou a vítima e disparou diversas vezes contra ele. Uma equipe do Samu foi até o local e constataram a morte da vítima com várias perfurações pelo corpo. Samuel Rodrigues foi levado ao IML para procedimentos de exames de necropsia.

Buscas pela policias foram realizadas na região de acordo com as características apresentada por testemunhas, mas até o momento ninguém foi identificado. Não consta no Boletim de Ocorrência se a vítima tem passagens pela polícia.

O caso passa então a ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à pessoa (DHPP).

