Moro começa a ouvir hoje testemunhas de acusação contra Lula

Inicia-se hoje (8) as audiências com testemunhas de acusação do 2º processo da Operação Lava Jato. A operação tem o ex-presidente Lula como réu, em Curitiba.

Marcos Berti, engenheiro ligado a Toyo Setal empresa ligada as investigações será o primeiro a depor. A audiência tem início as 14horas.

O MPF acusa o ex-presidente Lula de receber propina de um terreno onde posteriormente seria construída a nova sede do Instituto Lula e um imóvel vizinho ao apartamento do petista, em São Bernardo do Campo (SP). De acordo com a força-tarefa da Lava Jato, esses imóveis foram comprados pela Odebrecht em troca de contratos adquiridos pela empresa na Petrobras.

O ex-presidente responde neste processo por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Outras sete pessoas também são rés. A ex-primeira dama Marisa Leticia chegou a ser acusada, contudo, o juiz Sérgio Moro decretou a impossibilidade de puni-la. Marisa Leticia morreu em fevereiro deste ano.

Lula, ex-presidente nega as acusações. O Grupo Odebrecht tem afirmado que tem colaborado com as investigações.

Já o Instituto Lula afirmou que “nunca teve outra sede a não ser o sobrado onde funciona até hoje, adquirido em 1990 pelo Instituto de Pesquisas e Estudos do Trabalhador (IPET)”.

