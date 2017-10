Morre diretor do Sindicato dos Comerciários de Campo Grande

As diretorias da Federação dos Empregados no Comércio e Serviços de Mato Grosso do Sul – Fetracom-MS e do Sindicato dos Empregados no Comércio de Campo Grande –SECCG comunicam com pesar o falecimento do diretor (do sindicato) APOLÔNIO AIRES DE SOUZA (59), ocorrido na manhã desta sexta-feira, na Capital.

O velório, no Memorial Park, será a partir das 17 horas e o enterro será amanhã (7) às 10h30, no mesmo local. Apolônio estava internado em consequência de uma bactéria que afetou, primeiramente seu pé.

As diretorias da Fetracom-MS e do SECCG lamentam o falecimento do amigo e companheiro de luta em defesa dos direitos dos comerciários de Campo Grande. Ele foi funcionário das Casas Pernambucanas por quase duas décadas e estava licenciado para exercer o cargo de diretor sindical. Recentemente recebeu uma homenagem especial das Pernambucanas pelos seus relevantes serviços prestados à empresa. Apolônio deixa a esposa Sônia e os filhos, Kelly e Sandro.

