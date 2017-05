Morre em Uberlândia o ator e diretor Nelson Xavier

Morreu na noite de ontem (9) aos 75 anos o ator Nelson Xavier, em Uberlândia, Minas Gerais. A Filha do ator Tereza Villela Xavier usou sua página no Facebook para relatar a triste perda do pai.

E escreveu “Lamento informar a quem possa interessar que meu pai, Nelson Xavier, faleceu esta noite em Uberlândia. Seu corpo será transferido, celebrado e cremado no Rio de Janeiro em cemitério ainda não determinado. Agradeço desde já as mensagens de apoio. Ele virou um planeta! Estrela ele já era. Fez tudo o que quis, do jeito que quis e da sua melhor maneira possível, sempre”,

